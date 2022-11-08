Окупанти обстріляли прикордонне село Івашки з гелікоптера

7 листопада близько 13 години російські військовослужбовці з гелікоптера обстріляли прикордонне з РФ село Івашки у Богодухівському районі. Пошкоджено електромережі та дорогу, повідомили в прокуратурі

Крім того, окупанти не припиняють обстрілювати населені пункти Куп‘янського району. У смт Дворічна снаряд влучив у приватний будинок, відбулась пожежа. 7 листопада російські військовослужбовці обстрілювали м. Куп‘янськ: пошкоджено складські приміщення фермерського господарства та приватні підприємства.

Під вогнем окупантів залишається і Чугуївський район м. Харкова. 6 листопада ворожі війська обстрілювали житлові сектори прикордонного з РФ м. Вовчанськ: пошкоджено приватні будинки.

За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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