The Guardian: В Ірані почалися внутрішні суперечки щодо постачання безпілотників росії

Про це пише The Guardian.

У виданні зазначають, що редактор іранської газети Jomhouri Eslami і він же консервативний священнослужитель Масіх Мохаджері відкрито розкритикував позицію уряду щодо зброї, яку він постачає Москві. Його заяви широко розповсюдили інші іранські газети.

Священнослужитель заявив, що Іран мав би на офіційному рівні порадити росії:

дотримуватися міжнародного права,заборонити рф використовувати іранські безпілотники, якщо їх постачали до початку війни,підтримувати більш тісні відносини з Україною.

Мохаджері також звернувся до міністра закордонних справ Ірану Хосейна Амірабдоллахіана з питанням, чому уряд відкрито не засудив російську агресіюю

А також, чому не докладає зусиль, щоб стати посередниками між Україною та рф. Він наголосив, що Іран міг би зіграти цю роль, не зашкодивши своїм відносинам із росією.

Водночас колишній посол Ірану в рф Нематолла Ізаді припустив, що між військовими та МЗС Ірану не було належної співпраці, через що дипломатичне відомство не знало про постачання дронів росії.

На його думку, одна частина уряду вважала вигідним продавати зброю Москві, але Іран “піддався операції обману з боку росії, яка не служить нашим національним інтересам взагалі”.

Агентство Телевидения Новости