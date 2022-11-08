На Харківщині знову діють графіки відключень

З 09:30 застосовані аварійні відключення у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях, повідомлє “Укренерго”

Додаткові обмеження споживання необхідні тому, що через похолодання зростає споживання електроенергії, що приводить до збільшення навантаження на обладнання та дефіциту електроенергії в енергосистемі. Виникає загроза аварій, не менш складних, ніж ті, що трапились через обстріли ворога.

Планові графіки погодинних відключень впродовж доби діють по всій території України. Більш точну інформацію по відключеннях саме в вашому регіоні має надати місцевий оператор розподільчих мереж (обленерго).

Ремонтні та відновлювальні роботи тривають цілодобово. Будь ласка, не забувайте про необхідність заощадливо споживати електроенергію!

Це дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, від яких залежить живлення цілих областей.

Агентство Телевидения Новости