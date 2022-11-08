Потрібно 500 млн євро: в ДП «Антонов» почали добудовувати другу «Мрію»

ДП «Антонов» розпочало будівництво другого літака Ан-225 «Мрія» замість знищеного росіянами у лютому під час бойових дій у Гостомелі Київської області.

Як заявив генеральний директор ДП «Антонов» Євген Гаврилов, роботи з добудови другої «Мрії» ведуться у секретному місці.

Знищена «Мрія» відновленню не підлягає, але вона має двійника, збудованого на 60%, роботу над яким припинили після розпаду СРСР. Проте добудувати його непросто, адже деякі запчастини до «Мрії» унікальні, і потребуватимуть ексклюзивних замовлень у провідних авіапідприємств світу. Це суттєво підніме кінцеву вартість проекту.

Наразі розпочалися конструкторські роботи. За наявною експертною оцінкою, на теперішній час є близько 30% комплектуючих, які можна використати для другого зразка літака. Вартість побудови літака оцінюється щонайменше у 500 млн євро. Проте про конкретну суму поки говорити зарано.

Агентство Телевидения Новости