Правоохоронці виявили секретні матеріали наради окупаційної влади з російським міністерством у сфері освіти

Прокурори Харківської обласної прокуратури отримали чергові докази невдалого впровадження російської освіти на Харківщині. У так званому «відділі освіти», що був сформований в Ізюмі під час окупації міста, правоохоронці вилучили секретну папку з документами, у якій зазначено, як мала проходити «розбудова» масштабної російської освіти на Харківщині.

У ній — «материалы к совещанию по вопросам поддержки и развития систем образования Харьковской области». Серед головних кураторів — «Министерство просвещения Российской Федерации».

Насамперед окупанти мали за мету видати учням російські атестати про закінчення 11-и класів. В одному з документів навіть наголошено, що «Минпросвещения надо ускорять по печати аттестатов на базе Белгородской области».

Крім того, росіяни планувати обговорити і кадрове питання, а саме запросити до регіону викладачів — особливий акцент мав бути на «историках и литераторах» з метою запровадження «патриотического воспитания».

Не оминули стороною окупанти і сусідній до Харкова Бєлгород. В одному з документів зазначено, щоб діти мають орієнтуватися виключно на заклади вищої освіти у Бєлгородській області.

Крім того, «1-2 особо отличившихся детей» окупанти планували відправити до табору в тимчасово окупованому Криму, а учнів 7-9 класів — до Бєлгорода. Під прикриттям «турботи та відпочинку» планувалась звичайна російська пропаганда для дітей.

У російському «плані» нічого нового: з рідною мовою у окупантів теж не склалось, документ містить низку помилок.

Вилучені документи будуть використані прокурорами для притягнення до відповідальності колаборантів та всебічного розслідування злочинів, пов‘язаних із впровадженням російської освіти.

Агентство Телевидения Новости