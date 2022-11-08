Харків’янам рекомендують завжди мати запас питної води та заряджений павербанк

Харківський міський голова Ігор Терехов розповів, як протягом тижня комунальні служби разом із енергетиками ліквідовували наслідки обстрілу енергетичної інфраструктури Харкова.

В ефірі програми «Харьковские известия» Ігор Терехов зазначив, щоб виправити ситуацію, фахівцям довелося працювати практично цілодобово.

«Сьогодні нам вдалося зробити дуже багато. На наших комунальних підприємствах ми зменшили витрати електроенергії, оптимізували, зокрема, транспортну систему. Ми збільшили інтервали руху у метрополітені, і нам вдалося знизити вживання електроенергії. На сьогодні у Харкові є віялові відключення, але, порівняно з іншими містами, вони менші і більш локальні», – підкреслив Ігор Терехов.

За його словами, цинічність російського агресора полягає саме в тому, що він цілеспрямовано знищує критичну інфраструктуру.

«Тому бажано, щоб завжди під рукою був заряджений павербанк, якийсь запас питної води, для того щоб, якщо таке трапиться, дати час нашим комунальним службам, енергетикам відновити ті руйнування, які гіпотетично можуть бути. І запустити наново системи водо- та електропостачання», – зазначив Ігор Терехов.

Нагадаємо, рівно тиждень тому, 31 жовтня, російські війська завдали масованого удару по об’єкту критичної інфраструктури Харкова. Також окупанти атакували й інші регіони, випустивши понад 50 крилатих ракет. З них 44 були знищені системами протиповітряної оборони.

Агентство Телевидения Новости