Прокуратура намагається повернути зайві чверть мільйона, які «з’їли» у шкільних столових

Новобаварською окружною прокуратурою м. Харкова вживаються заходи представницького характеру в інтересах держави у сфері охорони дитинства щодо усунення встановлених порушень під час публічних закупівель продуктів харчування у закладах освіти.

Встановлено, що протягом 2018-2020 років закладами освіти, що розташовані у Новобаварському районі м. Харкова, укладено з договори з підприємцями про закупівлю продуктів харчування.

Згодом ФОП почали збільшувати ціну за поставку товару, оформлюючи це додатковими угодами, за відсутності належних доказів коливання ціни товару на ринку.

Натомість було надано довідки, які не містять інформації щодо коливання ціни на продукти харчування на ринку в сторону його збільшення після укладення договорів, та за своїм змістом і суттю є лише документами довідково-інформаційного характеру.

У результаті ж безпідставного укладення додаткових угод кількість товару (продуктів харчування) також була значно зменшена, що розцінюється як порушення економічних інтересів держави.

Як наслідок, ФОП отримали надмірну та безпідставну сплату коштів на загальну суму майже 250 тис. грн, що призвело до значних видатків з Державного бюджету.

Наразі за чотирма позовними заявами окружної прокуратури про повернення безпідставно сплачених бюджетних коштів Господарським судом Харківської області відкрито провадження.

Агентство Телевидения Новости