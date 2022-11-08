Ненавість до України – головний шкільний предмет на окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники налаштовують дітей проти України, учать розбирати зброю, стріляти, носити камуфляж, ходити строєм і не любити Батьківщину.

Про це повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Російські окупанти створюють на захоплених територіях України регіональні відділення так званої «Юнармії», де вони намагаються налаштувати українських дітей проти власної країни та готують їх до вступу в добровольчі батальйони.

«Викликає хвилювання мілітаризація освіти та російська пропаганда, яка спрямована на українських дітей. Адже Росія такими діями «виховує» у неповнолітніх ненависть до рідної держави та бажання помститися за війну, але не росіянам, а Україні. Такі військово-патріотичні рухи були організовані після окупації Криму, тепер все повторюється на новоокупованих територіях», – повідомив Лубінець.

Він зазначив, що окупанти намагаються викликати у дітей бажання помститися за війну, але не Росії, яка її почала і продовжує, а Україні.

За його словами, на окупованих територіях проводиться мілітаризація освіти, дітей учать розбирати зброю, стріляти, змушують ходити строєм, носити військову форму та ненавидіти свою країну.

Омбудсмен зауважив, що окупанти роблять усе, щоб знищити в українців власне світобачення, а діти є вразливою категорією, оскільки в них тільки формується критичне мислення.

«Також під час навчання за російською програмою, в першу чергу відбувається спотворення історії та яскраво висвітлюється роль важливості цієї війни і нібито порятунку тих самих дітей від України», – наголосив Лубінець.

Він заявив, що окупанти мають чіткий намір позбавити дітей української ідентичності, що є ще одним з проявів геноциду, який Росія проводить стосовно українців.

Як повідомлялося раніше, у Мелітополі російські загарбники мілітаризують дітей – на основі фейкового «університету» формуються загони «Юнармії».

Агентство Телевидения Новости