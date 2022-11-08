В Ізюмі працює мобільна лабораторія: відбирають зразки ДНК для встановлення осіб загиблих

Анатолій шукає свого сина: після вторгнення росії той став до лав тероборони, а в навесні зник. 8 березня зайшов додому, до матері, а після його вже не бачили.

Анатолій

Син пропав в мене, 8 березня. Був тут у теробороні. Кажуть вбили та поховали там в могилі під номером 55. Тож їх викопали й треба здати ДНК, щоб узнать – там мій син, чи він може ще живий. Метвим його ніхто не бачив. Його призвали, він в армії служив, потів воював на Донбасі.

Схожі історії й у інших ізюмчан, які прийшли аби хоч щось дізнатися про своїх близьких. Хтось зник, про кого вже достеменно відомо – людина померла, але де її могила – не відомо.

Євген

Мать осколком убило, под похоронили ее. Вышла она на улицу в 12 ночи и разорвалась кассета. Осколочное ранение в голову, моментальная смерть.

Валентина

Я не шукаю, я знаю, в мене помер брат, його задавив ковід. І його росіяни забрали, поховали в братській могилі на повороті в ліс. А тепер треба нам свідоцтво про смерть. Хоронили як хотіли. І ми не знаємо, під яким він номером.

В’ячеслав

Я знаю, кого я шукаю. Я знаю, що вона тут була і вона померла своєю смертю, моя мама. Її поховали під номером. Тепер треба знайти, забрати і перепоховати по-людськи. Дуже довго, багато бумажної роботи, все записується, документується.

Масове поховання під Ізюмом було знайдено після звільнення міста, сюди росіяни звозили тіла померлих своєю смертю та закатованих ними ж. Ховали як прийдеться, під номерами. Тільки тут правоохоронці вилучили 450 тіл. Кілька поховань знайшли в інших населених пунктах Ізюмського району.

Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської області

Зараз на території регіону проведено більш ніж 700 ексгумацій. З них більша частина – масове поховання, масове кладовище. З усіх осіб, по більшості, є анкетні дані, інформація від родичів, інформація з журналів поховань. Але ці дані не є точними, оскільки були ситуації, коли були певні неспівпадіння. Нам треба встановити юридичний факт, становити поховану особу чітко. Ми все це збираємо в кримінальне впровадження, яке в подальшому беде розглядатися в міжнародному кримінальному суді. І всі докази мають бути належними, законними.

В перші дні роботи до експертів зверталися одиниці. Зараз вже шикуються черги.

Дмитро Чубенко, речник прокуратури Харківської області

Ми бачимо певний попит на роботу лабораторії. Тому, можливо, будемо впроваджувати її роботу в інших містах на деокупованій території. Ще попрацюємо в Ізюмському районі. Людей багато. Робота по допиту однієї особи та забору матеріала забирає певний час, приблизно півгодини. де ви знаходитесь. Також є процедура для здачі матеріалу для тих, хто за кордоном, або в інших областях. Слідчий може винести постанову по відібрання матеріалу саме там, де ви знаходитесь.

Відбір біоматеріалу займає не багато часу – довше триває спілкування зі слідчим. Для ідентифікації особи загиблого експертам потрібні зразки ДНК близьких родичів – батьків, дітей, або брата чи сестри.

Вікторія Булавіна, завідувач сектору біологічних досліджень ННЦ «Інститут судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса»

Ми відбираємо букальний епітелій у людей, які поховали когось, чи хочуть родичів перепоховати. Тобто, відбираємо їхнє ДНК. Процес займає … Саме виділення до тижня. Потім прорахунок. Місяць. Ще залежить від тгго, який матеріал: епітелій швидко. Буває одежа, кістки, змиви, п’ятна крові. Об’єкти приходять різні.

Експертиза триває від кількох тижнів до більш ніж півтора місяця, кажуть експерти.





Агентство Телевидения Новости