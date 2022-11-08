Шість деокупованих населених пунктів Харківщини отримали потужні генератори

Минулого тижня з обласного гуманітарного штабу відправляли гумконвої до Куп’янського, Ізюмського, Красноградського і Богодухівського районів, повідомляє ХОВА.

До Великого Бурлука та Куп’янська доправили по 20 тонн продуктів. Також за допомогою партнерів з Міжнародного Комітету Червоного хреста до Куп’янська завезли будматеріали – понад 300 листів шиферу та майже 400 згортків брезенту.

До Валківської громади передали 15 тонн теплого одягу, взуття та засобів гігієни, отримали харчові набори мешканці Ізюмської, Старовірської та Оскільської громад – понад 6000 пакунків.

За сприяння Управління Верховного комісара ООН з питань біженців Харківщина отримала потужні генератори. Їх передали в Борову, Есхар, Ківшарівку, Докучаєвське, Балаклію та Куп’янськ-Вузловий.

Агентство Телевидения Новости