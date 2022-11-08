У США відбуваються проміжні вибори до Конгресу

У США сьогодні відбуваються проміжні вибори – голосування визначить ідеологічну конфігурацію Конгресу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Голос Америки.

Зазначається, що американці переобирають усіх 435 членів Палати представників та 35 зі 100 членів Сенату.

При цьому понад 42 мільйони людей уже проголосували достроково – особисто чи поштою. Деякі аналітики прогнозують, що кількість тих, хто проголосував, перевищить показник проміжних виборів 2018 року, що становив 115 мільйонів осіб.

Наразі демократи утримують контроль над обома палатами Конгресу, але передвиборчі опитування показують, що республіканці, швидше за все, отримають більшість у Палаті представників і, можливо, в Сенаті, зазначає видання.

Як повідомляв Укрінформ, представниця Білого дому Карін Жан-П’єр заявила, що Сполучені Штати підтримуватимуть Україну незалежно від результатів проміжних виборів до Конгресу 8 листопада.

Згідно з прогнозами позапартійних спостерігачів, республіканці отримають приблизно 15-25 місць у Палаті представників. Боротьба за верхню палату Конгресу буде залежати від результатів у Пенсільванії, Джорджії, Неваді та Арізоні, пише УНІАН.

Республіканці в разі перемоги в Палаті представників обіцяли закрити розслідування заворушень в Капітолії і почати розслідування щодо адміністрації Байдена. Крім того, повноваження Байдена призначати суддів та кандидатів на адміністративні посади будуть серйозно обмежені.

Агентство Телевидения Новости