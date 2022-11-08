Парламент Ірану вимагає «рішуче розправитися» з протестувальниками. Стратити можуть понад 14 тисяч людей

Іранські законодавці вимагають суворого покарання для учасників акцій протесту, що тривають після загибелі 22-річної Махси Аміні.

Про це повідомляє Громадське із посиланням на державну Агенцію новин Ісламської республіки (IRNA).

227 із 290 депутатів звернулися до судової влади із закликом «рішуче розібратися» з протестувальниками та виконати «вирок про відплату».

Законодавці Ірану звинуватили США в організації, фінансуванні та озброєнні протестів і додали, що молодь потрапила «під вплив емоційної пропаганди». Водночас про причини протестів – загибель Махси Аміні та жорстокість поліції під час придушення акцій – парламентарі не згадали.

«Ми, представники цього народу, просимо всіх посадовців країни, включно з судовою системою, якнайшвидше провчити «бійців», які, як і ІДІЛ, нападали на життя та майно людей із гарячою та холодною зброєю, і, як можливо, втілити божественний суд для правосуддя», – йдеться в заяві парламентарів.

Згідно з останніми даними, зібраними правозахисною агенцією HRANA, під час протестів було заарештовано 14 800 людей.

Нагадаємо, в Ірані тривають протести проти клерикального правління. Поштовхом стала смерть 22-річної іранської курдки Махси Аміні в Тегерані.

13 вересня дівчину, що перебувала в компанії своєї сім’ї, затримала поліція моралі за неправильне носіння хіджаба та завузькі штани. Через дві години після арешту її доправили до лікарні. Протягом двох днів Аміні перебувала в комі. 16 вересня стало відомо про її смерть.

Відразу після цього в столиці, а пізніше й в інших містах Ірану, спалахнули протести. За даними правозахисників, з початку заворушень було вбито щонайменше 300 протестувальників і тисячі заарештовано.

Агентство Телевидения Новости