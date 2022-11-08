На Харківщині на мінах підірвалися четверо дорожніх робочих: двоє загинули

Сьогодні, 8 листопада, на трасі біля Чкаловського в Чугуївському районі підірвалися працівники дорожньої служби. Двоє загинули, ще двоє – у лікарні у тяжкому стані.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синегубов.

«Сьогодні у нас підірвалися четверо людей. Це працівники дорожніх служб, які відновлювали на деокупованих територіях дорожнє полотно. Двоє людей, на жаль, загинули. Двоє людей зазнали серйозних поранень і перебувають у лікарні», – розповів Синегубов.

7 листопада на мінах дві підірвалися цивільна людина та працівник ДСНС. Обидва доставлені в лікарні в тяжкому стані.

Піротехніки проводять роботи щодня, вже знищили 45 тисяч вибухонебезпечних предметів. Але скільки ще триватиме процес – прогнозувати складно, адже окупанти замінували величезні території, зазначив голова ХОВА.

Агентство Телевидения Новости