Окупанти з гелікоптера обстріляли селище в Богодухівському районі

Сьогодні, 8 листопада, близько опівдня окупанти обстріляли з гелікоптера житловий сектор с. Івашки Богодухівського району: пошкоджено шість житлових будинків. Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

Крім того, 8 листопада близько 15 години на автотрасі Чугуїв-Мілове поблизу повороту на с. Чкаловське під час виконання дорожніх робіт внаслідок вибуху протитанкової міни загинули двоє працівників ремонтно-дорожнього підприємства, ще двоє – травмовані.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости