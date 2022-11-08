Харківські оперативники затримали рецидивіста за зберігання наркотиків та зброї

В Харкові за зберігання зброї та наркотиків затримано харків’янина: вдома у підозрюваного знайшли наркотичні речовини, пістолети, патрони, гранати. Встановлюються канали надходження зброї, боєприпасів та вибухівки.

В ході реалізації оперативної інформації щодо незаконного збуту наркотичних речовин та збереження вогнепальної зброї 8 листопада поліцейські Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області затримали 33-річного мешканця Харкова, непрацюючого, раніше неодноразово засудженого.

За місцем мешкання чоловіка поліцейські провели санкціонований обшук. В результаті вилучено наркотики, пристрої та приладдя для фасування та зважування наркотиків, 2 пістолети з ознаками переробки, 2 магазини до автоматів, 61 патрон калібру 5,45 мм, а також 7 гранат Ф-1 з запалами до них.

Слідчими відкриті кримінальні провадження за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Чоловік затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів.

На теперішній час зловмисник перевіряється на причетність до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинених на території Харківської області та інших областей України. Встановлюються канали надходження зброї, боєприпасів та вибухівки.

Агентство Телевидения Новости