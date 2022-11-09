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Стабілізаційні відключення електроенергії 9 листопада: деталі

Стабілізаційні відключення електроенергії 9 листопада: деталі

Сьогодні, 9 листопада, по всій Україні будуть діяти графіки погодинних планових відключень, повідомляє Укренерго.

Максимум стабілізаційних обмежень Диспетчерський центр Укренерго прогнозує у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються.

«Обмеження споживачів дозволяють зменшити навантаження на мережі, забезпечити балансування енергосистеми та уникнути додаткових аварій.

Допоможіть енергетикам тримати баланс в енергосистемі, пошкодженій ворожими обстрілами: ощадливо споживайте електроенергію та не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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