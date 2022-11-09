27 виїздів за добу: зведення ДСНС

За добу з 8 по 9 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснено 27 оперативних виїздів, з яких:

17 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинена ворожим обстрілом;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

8 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – інші виїзди.

Пожежі, які спричинив ворог своїми обстрілами, трапились у Куп’янському районі області. Горіли господарча споруда та дах адміністративної будівлі.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 635 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 28 тонн питної і технічної води.

Агентство Телевидения Новости