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Двоє людей отримали поранення під час обстрілів у Дворічанській громаді

Двоє людей отримали поранення під час обстрілів у Дворічанській громаді

Протягом доби ударів окупантів по Харкові не зафіксували. Однак ворог із артилерії, мінометів продовжує обстрілювати прикордонні населені пункти, повідомляє ХОВА.  

У Дворічанській громаді Куп’янського району горіло приватне домоволодіння. Після 15 години окупанти обстрілами пошкодили адміністративну будівлю у смт Дворічна, горів дах приміщення.

Вночі, після 2 години, у Шевченківській громаді Куп’янського району внаслідок обстрілів горів сінник.

За добу медики госпіталізували 42-річну жінку та 31-річного чоловіка внаслідок обстрілів у Дворічанській громаді, місцеві отримали поранення та госпіталізовані до медустанови. Стан пацієнтів середній.

Мінна небезпека в Харківській області ще тривалий час залишатиметься однією з найбільших проблем. Російські окупанти замінували абсолютно все. На жаль, протягом доби 2 працівника дорожньої служби 21 та 51 років загинули. Ще двоє чоловіків 55 та 34 років отримали поранення. Спецтехніка зачепила міну під час робіт в Чугуївському районі.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби знешкодили 635 вибухонебезпечних предметів. Розмінування триває.

Агентство Телевидения Новости

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