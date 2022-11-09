Україні вдалося повернути з росії лише 69 депортованих дітей

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що Україні вдалося повернути лише 69 дітей з території росії. Про це вона заявила під час засідання Координаційної ради з питань захисту та безпеки дітей, повідомляє пресслужба Офісу президента, пише Радіо Свобода.

За її словами, ще 27 дітей повернули із тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей.

Водночас на засіданні радник-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук з посиланням на дані Національного інформаційного бюро повідомила, що понад 10,5 тисяч дітей перебувають у списку депортованих та примусово переміщених.

В Офісі президента констатують, що наразі невідома кількість дітей, яких росія примусово депортувала з тимчасово окупованих територій України.

«російська федерація і далі скоює свої злочини, пов’язані з українськими дітьми. Триває вивезення дітей. На жаль, через дуже пасивну позицію міжнародних організацій, зокрема МКЧХ, ми сьогодні не маємо змоги зафіксувати точну цифру, скільки й де перебуває наших дітей», – сказав голова ОП Андрій Єрмак.

Українська влада неодноразово повідомляла про примусове вивезення рф дітей з тимчасово окупованих територій України.

Російські ЗМІ 26 жовтня повідомили, що Уповноважена при президенті росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова «всиновила» вивезену з Маріуполя дитину. Також вона сприяла незаконному всиновленню 350 дітей-сиріт з Донбасу.

У відповідь на це Міністерство закордонних справ України закликало правоохоронні органи порушити справу проти російської чиновниці.

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