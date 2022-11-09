Відновлення Куп’янська: працюють поштові відділення, з’являться зв’язок

Внаслідок обстрілів російськими терористичними військами Куп’янськ зазнав масштабних руйнувань. Як місто повертається до життя та що вже працює повідомів голова міської військової адміністрації Андрій Беседін.

Відновлюють роботу державні установи й організації. Працюють Укрпошта, Нова пошта, магазини. З’явився сталий мобільний зв’язок та інтернет. Відкрилась газова заправка. Містом знову курсують маршрутні таксі. Відновлено залізничне й автобусне сполучення з містом Харків.

«У співпраці з Харківською обласною військовою адміністрацією, волонтерськими організаціями та громадськими об’єднаннями налагоджена робота гуманітарного хабу. Завдяки благодійникам тисячі жителів громади отримують гарячі обіди. Енергетики, газовики та комунальники працюють над відновленням міста».

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