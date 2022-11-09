Поліція розшукує водія, який на смерть збив жінку на ХТЗ

7 листопада близько 18:45 неподалік будинку № 9 по вулиці Роганській відбувся наїзд невстановленим автомобілем на 26-річну жінку-пішохода.

В результаті аварії жителька району отримала не сумісні з життям травми. Водій транспортного засобу самовільно покинув місце ДТП.

На даний час слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Свідків та очевидців дорожньо-транспортної пригоди, а також осіб, яким відома інша інформація з приводу даної аварії, та в яких є відеозаписи події або відеозаписи до та після ДТП, правоохоронці просять звернутись за телефоном 093-000-16-01.

Агентство Телевидения Новости