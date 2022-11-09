В Харкові патрульні виявили авто, розшукуване за незаконне заволодіння

Під час патрулювання Салтівського району міста на вулиці Владислава Зубенка увагу поліцейських привернув припаркований автомобіль Citroen. Автівка була без номерних знаків та мала явні пошкодження.

Патрульні встановили, що автомобіль підпадав під наявні поліцейські орієнтування. Під час перевірки VIN номеру стало відомо, що транспортний засіб розшукують правоохоронці. Згідно з наявними базами даних автомобіль перебуває у розшуку за незаконне заволодіння.

Обставини на місці події встановлювала слідчо-оперативна група районного управління поліції. Надалі справою займуться слідчі.

Агентство Телевидения Новости