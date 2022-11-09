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Має статус національного значення: в Харкові пам’ятник Пушкіну захищають від вандалів

Має статус національного значення: в Харкові пам’ятник Пушкіну захищають від вандалів

В Харкові пам’ятник Пушкіну, який активісти пропонують демонтувати, комунальники обклали мішками з піском. В міськраді прокоментували активність навколо монументу.

«Стосовно долі пам‘ятника Пушкіна було звернення до ВЦА Харківської області і там відповіли, що, оскільки він має статус національного значення, питання його перенесення повинен вирішувати Кабінет міністрів України.

Водночас 1.11.2022 року були оприлюднені рекомендації Інституту національної пам‘яті в який йдеться про те, що «За умови, коли цілісне переміщення технічно неможливе, варто закрити ці об’єкти тимчасовими конструкціями до подальшого розв’язання питання задля уникнення актів вандалізму».

Таким чином те, що відбувається зараз з погруддям Пушкіна, цілком відповідає українському законодавству та рекомендаціям Інституту національної пам‘яті».

Агентство Телевидения Новости

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