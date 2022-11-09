Пральні машини з функцією відпарювання: особливості та переваги

Обираючи пральну машинку для дому, необхідно звертати увагу не тільки на зовнішні габарити й економічність споживання води та електрики, а й на оптимальність набору функцій пристрою. Бажано, щоб в агрегаті були передбачені не тільки традиційні, а й нові високотехнологічні функціональні можливості, як, наприклад, обробка білизни гарячою парою. Розглянемо, для чого потрібна функція відпарювання білизни, і чи варто за неї переплачувати під час купівлі пральної машини.

Делікатний режим прання

Будь-яка сучасна пральна машинка з функцією парової обробки білизни вважається на голову вищою за звичайну за критерієм делікатності прання. Немає жодної іншої функції, яка б давала змогу поводитися з білизною дбайливіше і не деформувати її шляхом механічного впливу, ніж паровий удар. Пральні машини для дому з такою функцією володіють унікальною здатністю вибілювати, видаляти плями і освіжати делікатну білизну за допомогою обробки гарячою парою, яка виробляється всередині пристрою і подається в барабан з білизною. Це найделікатніший режим прання, який чудово підходить для шовку, вовни, віскози, натурального льону та інших чутливих до механічного впливу тканин, які під час звичайного прання можуть деформуватися і втратити свою красу. Парова обробка ефективно виводить забруднення і робить білизну більш свіжою, чистою і ароматною. Підібрати оптимальну модель пральної машини з інноваційною функцією парового удару можна тут foxtrot.com.ua.

Попереднє прасування

Пральні машини з функцією парогенератора здатні не тільки дбайливо відпирати найделікатніші речі, а й істотно спрощувати їх подальше прасування праскою. Власне, розгладження складок може взагалі не знадобитися, якщо під час прання в машинці була активована опція “освіжити парою”. Паровий удар делікатно розгладжує складки і м’яко зволожує білизну, завдяки чому її можна вивішувати сушитися розправленою без подальшого прасування. Не секрет, що термічний вплив розпеченою праскою належить до чинників, що скорочують термін служби одягу. Тому замінюючи часте традиційне прасування паровою обробкою білизни в машинці, можна значно подовжити термін корисної експлуатації речей, а також заощадити електроенергію, яка раніше витрачалася на процес прасувального прасування білизни. Особливо доцільно використовувати функцію “парової обробки” під час прання бавовни та інших тканин, що сильно мнуться і які не так-то просто якісно відпрасувати праскою.

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