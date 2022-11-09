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В Куп’янському районі під завалами будинку знайшли тіло жінки

В Куп’янському районі під завалами будинку знайшли тіло жінки

8 листопада Куп’янські рятувальники разом з колегами із міста Мукачево Закарпатської області проводили аварійно-рятувальні роботи у пошкодженому кілька днів тому ворожими обстрілами житловому п’ятиповерховому будинку у селищі Ківшарівка.

Снаряд влучив у 5 поверх та зруйнував міжповерхове перекриття, яке впало на четвертий. Під бетонною плитою опинилась 85-річна жінка. Шансів вижити в неї не було.

Рятувальники за допомогою спеціального механічного аварійно-рятувального інструменту та важкої інженерної техніки розібрали завали та вилучили тіло загиблої. До проведення цих робіт залучались 3 одиниці техніки та 9 осіб особового складу ДСНС.

Агентство Телевидения Новости

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