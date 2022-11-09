Вночі окупанти атакували Дніпро дронами-камікадзе: у якому стані постраждалі
Вночі окупанти атакували Дніпро дронами-камікадзе. Постраждалих четверо. Двоє – в тяжкому стані.
«Четверо поранених через удари росіян по Дніпру… Цієї ночі окупанти масовано атакували область дронами-камікадзе. П’ять баражуючих боєприпасів наша ППО знищила», – повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Він зазначив, що безпілотники поцілили у логістичне підприємство. Поранені четверо його працівників. Усі гостпіталізовані.
«Ворожий удар спричинив сильну пожежу. Горіло на понад 3 000 квадратних метрів. Вогнеборці полум’я уже приборкали. Зруйновані склади підприємства», – написав Резніченко.
По Нікопольському району росіяни стріляли «Градами» та важкою артилерією. Постраждали дві громади – Мирівська та Марганецька.
У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та приватне підприємство.