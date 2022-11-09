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Вночі окупанти атакували Дніпро дронами-камікадзе: у якому стані постраждалі

Вночі окупанти атакували Дніпро дронами-камікадзе: у якому стані постраждалі

Вночі окупанти атакували Дніпро дронами-камікадзе. Постраждалих четверо. Двоє – в тяжкому стані.

«Четверо поранених через удари росіян по Дніпру… Цієї ночі окупанти масовано атакували область дронами-камікадзе. П’ять баражуючих боєприпасів наша ППО знищила», – повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він зазначив, що безпілотники поцілили у логістичне підприємство. Поранені четверо його працівників. Усі гостпіталізовані.

«Ворожий удар спричинив сильну пожежу. Горіло на понад 3 000 квадратних метрів. Вогнеборці полум’я уже приборкали. Зруйновані склади підприємства», – написав Резніченко.

По Нікопольському району росіяни стріляли «Градами» та важкою артилерією. Постраждали дві громади – Мирівська та Марганецька.

У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та приватне підприємство.

Агентство Телевидения Новости

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