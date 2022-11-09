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Не просто демонтували, а відправили на зберігання, – в мерії про Пушкіна

Не просто демонтували, а відправили на зберігання, – в мерії про Пушкіна

Погруддя Пушкіна демонтовано і відправлено на відповідальне зберігання.

Його подальша доля – чи буде він зберігатися у музеї, чи йому знайдеться інше місце у культурному та історичному просторі Харкова – вирішуватимуть харків‘яни після Перемоги України. Цей пам’ятник, а, можливо й інші, мають бути збережені, а їхню подальшу долю демократичним шляхом, але вже у мирний час, вирішуватимуть саме харків’яни, повідомили в мерії

Харків є одним з найпострадаліших міст України від рашистської зброї та агресії. У міській раді розуміють почуття тих харків‘ян, які не бажають бачити у своєму місті російські топоніми і поділяють їхнє бажання переосмислити культурне та історичне середовище міста. Як один з варіантів такого переосмислення – погруддя Пушкіна може стати частиною експозиції, присвяченій українському національно-визвольному руху, адже більше ста років тому, ще перед революцією 1917 року, його збиралися знести активісти цього руху.

Але в який спосіб це питання буде розв‘язане – вирішуватимуть саме харків‘яни після Перемоги України.

Агентство Телевидения Новости

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