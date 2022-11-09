У Харкові демонтували скандальний пам’ятник Пушкіну – ЗМІ

Пам’ятник російському поету у Харкові зняли люди, схожі на комунальників

Пам’ятник Пушкіну в Харкові заховали за мішки з піском, а через кілька годин зняли.

Про це повідомило видання KHARKIV Today

Близько 14:30 це зробили робочі, зовні схожі на комунальних робітників. Вони відмовилися представитися, але запевнили журналістів, що відвезуть погруддя Пушкіну на зберігання в надійне місце.

За інформацією KHARKIV Today, погруддя буквально “розпеленали” з мішків та зеленої захисної сітки, підняли за допомогою маніпулятора і завантажили на вантажівку.

Директор департаменту у справах інформації Харківської міської ради Юрій Сидоренко не зміг пояснити представнику видання, хто це зробив.

Нагадаємо, що цей пам’ятник кілька разів невідомі обливали червоною фарбою.

Згодом представники громадської організації “Декомунізація. Україна” ініціювали питання про перенесення погруддя до музею. Проте обласна адміністрація відправила активістів до Міністерства культури, і поки що питання залишається невирішеним.

9 литсопада у харківських пабліках з’явилися світлини на яких погруддя обкладають мішками з піском комунальники. У мерії заявили , що таким чином нібито намагються вберегти його від можливого вандалізму.

Агентство Телевидения Новости