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​Угорщина заблокувала план ЄС щодо 18 млрд євро допомоги Україні, – ЗМІ

​Угорщина заблокувала план ЄС щодо 18 млрд євро допомоги Україні, – ЗМІ

На початку тижня голова МЗС Сійярто заявив, що його країна не підтримає план довгострокової фінансової підтримки України.

Угорщина заявила міністрам фінансів країн Європейського Союзу на зустрічі в Брюсселі, що не підтримає необхідних змін для підготовки пакета допомоги Україні в розмірі 18 мільярдів євро наступного року.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, передає “Європейська правда”.

Зазначається, що Єврокомісія запропонує в середу надати Києву пільгові кредити на більш стабільній основі, але ця ініціатива потребуватиме використання додаткового простору, наявного в бюджеті ЄС.

Міністр фінансів Угорщини Міхай Варга заявив своїм колегам, що не підтримає такого варіанту, який потребує одностайної підтримки 27 урядів.

Агентство Телевидения Новости

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