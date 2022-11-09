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На “зебрі” у центрі міста збито пішохіда

На “зебрі” у центрі міста збито пішохіда

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 10:30 на початку проспекту Героїв Харкова.На нерегульованому пішохідному переході 30-річна водійка «Pegaut 206» скоїла наїзд на пішохода. Від удару чоловіка перекинуло на автомобіль « Skoda Fabia», який рухався назустріч. 25-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років

Агентство Телевидения Новости

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