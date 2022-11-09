Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:02
Просмотров: 119

Пентагон про оборону рф у Херсоні: Вони можуть готуватися до боїв, але це може бути прикриттям

Пентагон про оборону рф у Херсоні: Вони можуть готуватися до боїв, але це може бути прикриттям

російські окупанти можуть будувати лінію оборони на Херсонщині для двох цілей — довгі бої або прикриття для відходу з регіону. Про це на брифінгу повідомив представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.За його словами, можливо, росіяни хочуть обороняти правий берег Херсонської області у довгостроковій перспективі, проте це може бути частиною дій для прикриття, коли вони захочуть піти з Херсона.Він зазначив, що, попри зусилля рф щодо будівництва оборони, Збройні Сили України чинять тиск на окупантів.

«Ми зосереджені на тому, щоб у них було те, що їм потрібно на полі бою безпосередньо зараз, аби досягти успіху», — сказав генерал.

Також Райдер повідомив, що армія росії окопується у тимчасово окупованому Херсоні, а США робитимуть все можливе, щоб допомогти Україні у звільненні територій перед зимою.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 