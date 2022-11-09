Пентагон про оборону рф у Херсоні: Вони можуть готуватися до боїв, але це може бути прикриттям

російські окупанти можуть будувати лінію оборони на Херсонщині для двох цілей — довгі бої або прикриття для відходу з регіону. Про це на брифінгу повідомив представник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер.За його словами, можливо, росіяни хочуть обороняти правий берег Херсонської області у довгостроковій перспективі, проте це може бути частиною дій для прикриття, коли вони захочуть піти з Херсона.Він зазначив, що, попри зусилля рф щодо будівництва оборони, Збройні Сили України чинять тиск на окупантів.

«Ми зосереджені на тому, щоб у них було те, що їм потрібно на полі бою безпосередньо зараз, аби досягти успіху», — сказав генерал.

Також Райдер повідомив, що армія росії окопується у тимчасово окупованому Херсоні, а США робитимуть все можливе, щоб допомогти Україні у звільненні територій перед зимою.

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