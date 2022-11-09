Командування рф офіційно заявило про вихід з Херсона. Перед цим “помер” головний колаборант

Шойгу та Суровікін оголосили про відведення військ з Херсона та з правого берега Дніпра.

Міністр оборони Сергій Шойгу наказав вивести війська із Херсона на лівий берег Дніпра. Сергій Суровікін повідомив, що операцію з відведення військ буде виконано найближчим часом».

Про це пишуть численні російські медіа. Мовляв, життя російських солдат їм важливіше.

Перед цим пролунала новина, що у ДТП загинув Кирил Стремоусов, заступник голови окупаційного керівництва. Але відео Володимира Сальдо, де він підтверджує смерть Кирила Стремоусова, було записано за дві години до перших новин про ДТП.

Увагу на це звернув телеграм-канал “Беспощадый госзаказ”. Судячи з метаданих, ролик, опублікований у телеграм-каналі Сальдо, записаний о 14:01. Перша новина про смерть Стремоусова опублікована провладним ЗМІ Readovka о 16:01.

Світлин з місця ДТП Стремоусова досі не оприлюднено

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