На Харківщині запрацювала перша мобільна акушерсько-гінекологічна амбулаторія

У деокупованій Балаклії почали приймати пацієнток у мобільній акушерсько-гінекологічній амбулаторії. За два дні роботи до фахівців звернулися понад 30 місцевих жительок.

До лютневого вторгнення рф у пологовому відділенні Балаклійської Центральної районної лікарні приймали близько 400 породіль на рік. Зараз медзаклад не функціонує через значні ушкодження від дій окупантів.

Цього тижня в місті запрацювала перша акушерсько-гінекологічна амбулаторія, яку Харківській області передали за сприяння Фонду народонаселення ООН. До неї вже звернулися 15 вагітних.

«Це дуже важлива допомога. Зараз ми бачимо, що люди сюди повертаються, для нас це важливо. Тому ми забезпечили місто мобільною акушерсько-гінекологічною амбулаторією», – зазначила заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Харківської ОВА Жанна Овчарова.

Комплектація спецавтівки дає змогу збирати аналізи, проводити огляд і приймати пологи.

«Вона абсолютно автономна, з опаленням, тут працюють генератори, є душова кабіна, система очистки води, санвузол, гінекологічне крісло. Ми її обладнали усім необхідним. Тому вона може працювати не тільки в місті, а навіть у полі», – додав директор Центру екстреної медицини та медицини катастроф Віктор Забашта.

У мобільній акушерсько-гінекологічній амбулаторії працюють двоє фахівців: педіатр і лікар-гінеколог.

«Тут є сучасна апаратура для первинного огляду, для виявлення первинних новоутворень сфери як гінекологічної, так і дитячої», – зазначила акушер-гінеколог Ольга Філіпова.

За перші 2 дні роботи до фахівців звернулися 30 жінок і 4 дітей.

«Хочу відмітити дуже високу кваліфікацію спеціаліста, тому що я доволі багато знаю про своє захворювання. Надалі я буду обстежуватися саме у цієї гінекологині», – поділилася пацієнтка Катерина Кравченко.

Мобільну акушерсько-гінекологічну амбулаторію можуть відвідати всі охочі жінки. Після роботи в Балаклії спецавтівка відправиться в інші деокуповані населені пункти Харківщини.

Агентство Телевидения Новости