Зі сльозами на очах: як українці писали диктант національної єдності про рідний дім

9 листопада 2022 року у День української писемності та мови відбувся традиційний диктант національної єдності.

Цьогоріч текст диктанту був присвячений рідному дому, авторкою його стала письменниця і режисерка Ірина Цілик, а читала диктант акторка Ада Роговцева.

Деякі українці писали диктант, перебуваючи на фронті та в укриттях, до написання також приєдналися вимушені переселенці за кордоном.

Сам текст диктанту розчулив людей, особливо тих, хто через війну покинув або втратив рідний дім.

“Ада Роговцева прочитала текст Ірини Цілик “Твій дім”. Розкажи мені про свій дім… Який деколи здатен уміститися до розмірів валізи. Всі ми тепер, як равлики, знаємо ціну великих переселень”, – пише Тетяна Гриньова, згадуючи батьківський будинок на Херсонщині.

Деякі українці плакали, слухаючи диктант.

Цьогоріч до написання диктанту приєдналися і ті люди, які раніше не робили цього. Диктант для них став не стільки нагодою перевірити свої знання з орфографії та пунктуації, а акцією єдності зі співвітчизниками.

Деякі українці плакали, слухаючи диктант.

Цьогоріч до написання диктанту приєдналися і ті люди, які раніше не робили цього. Диктант для них став не стільки нагодою перевірити свої знання з орфографії та пунктуації, а акцією єдності зі співвітчизниками.

Цьогоріч диктант писали військові, бібліотекари, школярі і навіть полярники з антарктичної станції “Академік Вернадський”, яким також відгукнулася тема рідного дому. Диктант писали навіть пасажири потягу до Краматорську.

Агентство Телевидения Новости