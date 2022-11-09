Розтяжки, мінні поля та вистрибуючі міни: що знаходять сапери в Козачій Лопані

Триває розмінування звільнених селищ на Харківщині. На напрямку Козачої Лопані працює група саперів Нацгвардії. Відходячи, окупанти мінували все навкруги. Багато вибухонебезпечних предметів знаходить на їхніх позиціях та поряд зі знищеною технікою.

Дмитро, сапер НГУ

Як правило, біля такої техніки можуть бути нерозірвані снаряди. Основою нашого завдання є виявлення є виявлення вибухово-технічних засобів і в подальшому їх знешкодження, щоб це не нашкодило нікому з людей.

Обстеження замінованих територій – процес повільний та кропіткий. Робота потребує максимальної уважності. В районі Козачої Лопані сапери працюють близько місяця.

«Ельф», зам. ком. групи розмінування НГУ

Больше 3 десятков противотранспортных боеприпасов, десяток противопехотных, мины-лепестки, ОЗМ – мина, которая выпрыгивает на метр и в радиусе 25 метров не оставляет ничего живого вокруг себя. Приходится очень внимательно все осматривать, землю щупом протыкать постоянно.

Пристрій для пошуку вибухівки може й не зреагувати – рашисти використовують пластикові міни, які прилад не бачить. Тому залишається сподіватися тільки на власну уважність.

«Тротил», ком. групи саперів НГУ

За счет того, что она пластикова, обнаружить сложно, мы их находим щупом, т.к. невозможно все найти металлоискателем. Нужно смотреть под ноги. Также русские используют мины-ловушки, сюрпризы всякие делают, подлянки, чтобы саперу усложнить работу. Может граната подмены лежать, может мина, может стандартный инженерный боеприпас МЛ8, МС3. Разные они используют. Могут быть и растяжки, есть минные поля, он комбинируют противотанковые мины с противопехотными. У меня в группе уже были потери из-за этого. На той же мину, он подпрыгивает, потом взрывается.

В тих селах, де сапери вже відпрацювали, люди намагаються врятувати хоч щось зі зруйнованих будинків. З приміщення Прудянської амбулаторії треба вивезти картки пацієнтів.

Світлана Шевченко, соцпрацівник

Хороша була амбулаторія, з ремонтом. Тут була аптека, все поламано. А тут реєстратура. Всі карточки людей, все на місці, нічого не вивезено. Я ініціативу проявила, зараз вивезу хоч скільки-то карточок. У нас було тут 2 сімейних врача, стоматолог, гінеколог приїжджала. Тут маніпуляція, крапельниці ставили, допомагали як могли. Когда наши начали в село заходить, чтоб освободить Цуповку, так и орки начали работать по нам. Первые прилеты были 30 марта.

В першу чергу сапери розміновують дороги та інфраструктурні об’єкти, щоб дати можливість працювати ремонтникам та відновлювати газо-та електропостачання. Загалом, площу забруднення Харківщини вибухонебезпечними предметами оцінюють орієнтовно в 12 тисяч кв. км.





Агентство Телевидения Новости