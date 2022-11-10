У Куп`янску через ракетний обстріл горів магазин

Пожежі, які спричинив ворог своїми обстрілами, трапились у Куп’янському та Чугуївському районах області. Горіли господарча споруда та дах магазину. О 23:22 внаслідок ракетного обстрілу, в Куп’янському районі сталася пожежа в магазині. Горів дах на площі 500 кв.м. Постраждалих немає. До ліквідації пожежі від ДСНС залучалось 4 одиниці техніки та 19 чоловік особового складу.

Протягом звітного періоду здійснено 22 оперативних виїзди, з яких:

9 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинена ворожим обстрілом;

10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

3 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 238 вибухонебезпечних предмети.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 24 тонни питної і технічної води.

Агентство Телевидения Новости