У деокупованому Куп’янську СБУ викрила ворожого пособника, який безкоштовно постачав паливо окупантам

Співробітники СБУ встановили, що 43-річний місцевий підприємець з кінця квітня до початку вересня добровільно допомагав збройним формуванням та окупаційній адміністрації країни-агресора паливно-мастильними матеріалами. Зловмисник мав власну автозаправну станцію на території Куп’янська та налагодив тісні робочі та ідеологічні стосунки з представниками окупаційної адміністрації. Він надав вказівку працівникам своєї АЗС безкоштовно заправляти військову техніку рашистів і їхні службові автівки.

За таку допомогу окупанти дозволили йому продовжувати займатися своєю підприємницькою діяльністю з рознічної торгівлі паливом та видали йому відповідний “патент на торговую деятельность”.

Під час деокупації Куп’янська Збройними Силами України ворожий пособник втік на територію російської федерації, де наразі переховується від українського правосуддя. За матеріалами СБУ чоловіку заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України та оголошено його у розшук.

За такий злочин зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю. Викриття ворожого пособника здійснювали співробітники Управління СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області.

Агентство Телевидения Новости