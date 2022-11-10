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Гоголя спіткає доля Пушкіна? У хід пішли мішки

Гоголя спіткає доля Пушкіна? У хід пішли мішки

У центрі Харкова на площі поезії комунальники обкладають мішками з піском погруддя письменника Гоголя.

Таку світлину виклали Обєктив-новини.

На цій же площі ще вчора з іншого боку стояв схожий пам’ятник російському поету Пушкіну. Вчора, 9 листопада, його теж спочатку обклали мішками, а потім демонтували.

Погруддя відправлено на відповідальне зберігання.

Його подальша доля – чи буде він зберігатися у музеї, чи йому знайдеться інше місце у культурному та історичному просторі Харкова – вирішуватимуть харків‘яни після Перемоги України. Цей пам’ятник, а, можливо й інші, мають бути збережені, а їхню подальшу долю демократичним шляхом, але вже у мирний час, вирішуватимуть саме харків’яни, повідомили в мерії

Долю Гоголя чиновники поки не коментують.

Агентство Телевидения Новости

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