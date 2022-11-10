“Моя лада!” у Росії родичі загиблих військових вже б’ються “за гробові”

В Хакасії йде судова тяганина між батьками Богдана Фотіна — 26-річного контрактника, який загинув в Україні влітку 2022. Половину компенсації, покладеної родичів загиблого військовослужбовця, отримав батько Фотіна, проте мати Богдана стверджує, що її колишній чоловік пішов із сім’ї більше 20 років тому і фактично не брав участь у вихованні сина. Також колишнє подружжя намагається з’ясувати, кому дістанеться машина, яку Фотін купив на гроші від відрядження до Сирії, а також мати проти, щоб половину з 5 млн гробових, забрал батько загиблого.

Богдан разом з іншими загинув, коли вантажів боєприпаси на складі у Луганскій області -ЗСУ влучили прямо у пункт зберігання зброї оккупантів. Не встигли його поховати, як найрідніші родичі зустрілися у суді. Й це не поодинокий випадок, в рф руйнуються родини через гонитву за “гробовими”

В росії нині дедалі більше випадків, коли родичі що неспроможні поділити звані «трунні». У Петербурзі бабуся не змогла отримати компенсацію за онука, який загинув, оскільки не є його близьким родичем. Мати солдата вбили, коли йому було 18 років, тож компенсацію отримає його батько, який, за словами бабусі, не брав участі у вихованні сина. У Забайкаллі мати загиблого в Україні 21-річного контрактника Владислава Бадртдінова подала до суду на колишнього чоловіка, який претендує на частину мільйонних виплат за загибель сина.

У Волгоградській області сестра загиблого в Україні російського десантника Валерія Коваленка написала заяву до прокуратури на рідну тітку за те, що та зняла з рахунку 10 млн. компенсації за загибель племінника, з якою, за словами його сестри, навіть не спілкувалася.

У тому ж регіоні виник скандал через виплати між батьками загиблого військовослужбовця Сергія Семенова. Батько, за власним зізнанням, сина не виховував і, як каже мати, навіть плутав його ім’я. Тим не менш, від грошей за його загибель він відмовлятися не збирається. «Сподіваюся, через суд ми зможемо довести, що він ухилявся від виховання, і доведемо, що виплат йому не належить. А ті гроші, що вже отримані та лежать на рахунку, він зобов’язаний повернути», — каже бабуся Сергія Семенова.

Тим часом, 1 листопада Фрунзенський районний суд Саратова, розглядаючи аналогічний кейс, позбавив чоловіка права на соцпідтримку у зв’язку із загибеллю в Україні сина — солдата Шаміля Білянова. Його мати, яка ініціювала розгляд справи, заявила, що за життя сина батько не займався його вихованням, не платив аліменти та ніяк не допомагав матеріально. Суд став на її бік, позбавивши батька всіх належних згідно із законом виплат.

Агентство Телевидения Новости