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Замість діри від попадання снаряда, знову стіна. Ремонт будинків у Харкові

Замість діри від попадання снаряда, знову стіна. Ремонт будинків у Харкові

У Немишлянському районі відновлюють конструктиви житлових будинків, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів. повідомляють у міськраді

Зокрема, роботи тривають у будинках на Салтівському шосе. В одному з них фахівці демонтували аварійні стіни, відновили плити перекриття та укріпили стіни на 4-му та 5-му поверхах. За іншою адресою тривають роботи з укріплення перекриття на покрівлі будинку. Відновленням житлового фонду займаються спеціалісти АТ “Житлобуд-1”

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Агентство Телевидения Новости

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