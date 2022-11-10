“Ватні фіскали”: у Куп’янску податківці виявилися фанатами руського миру

Працівники ДБР повідомили про підозру вже четвертій працівниці Куп’янської державної податкової інспекції.

До окупації жінка працювала на посаді головного державного інспектора. Після російського вторгнення до України окупанти створили в Куп’янську так званий «податковий орган Харківської області», який відбирав гроші у місцевого населення.

На роботу у так звану податкову представники окупаційної влади приймали місцевих жителів лише після співбесіди. Зрадниця пішла працювати добровільно, вона як і решта зрадників-податківців опікувалася збором данини з місцевого населення під виглядом податків.

Колишній працівниці податкової повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Раніше ДБР затримало трьох інших співробітниць податкової з Куп’янська.

Агентство Телевидения Новости