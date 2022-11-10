Як переселенцям і військовим безкоштовно пройти тест на COVID-19 – пояснюють у ЦГЗ

При симптомах гострих респіраторних вірусних інфекцій варто зробити безоплатне тестування на COVID-19.

Для цього треба отримати направлення у сімейного лікаря або пройти швидкий тест у кабінеті доктора, нагадують у Центрі громадського здоров’я.

“Згідно з Наказом МОЗ України від 28.03.2020 № 722 “Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)”, кожен має право на безоплатне тестування”, – кажуть у центрі.

Якщо у людини немає доступу до свого сімейного лікаря через війну, переселення тощо, треба звернутися у найближчий медичний заклад.

При симптомах гострих респіраторних вірусних інфекцій варто зробити безоплатне тестування на COVID-19.

Для цього треба отримати направлення у сімейного лікаря або пройти швидкий тест у кабінеті доктора, нагадують у Центрі громадського здоров’я.

“Згідно з Наказом МОЗ України від 28.03.2020 № 722 “Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)”, кожен має право на безоплатне тестування”, – кажуть у центрі.

Якщо у людини немає доступу до свого сімейного лікаря через війну, переселення тощо, треба звернутися у найближчий медичний заклад.

Військовослужбовцям рекомендують йти до військово-медичних установ у пунктах постійної дислокації військових частин і там отримати направлення на безоплатне тестування або швидкий тест.

У ЦГЗ зазначають, що вакцинація проти COVID-19 залишається найбільш ефективним захистом від важкого перебігу хвороби.

“Отримати щеплення проти COVID-19 можна в будь-якому закладі первинної медичної допомоги, незалежно від наявності декларації з лікарем і типу дози: першої, другої чи бустерної”, – говорять у центрі.

У Харківській області за минулу добу виявлено 52 нових випадків захворюванння на коронавірус, під наглядом лікарів знаходиться 1675 людей

Агентство Телевидения Новости