Сьогодны на Харківщині планові відключення

В НЕК «Укренерго» повідомили, що 10 листопада, по всій Україні будуть застосовані планові відключення, аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються.

Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Так, з 06:00 до 24:00 світло у плановому режимі відключатимуть у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях. А з 09:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00 режим планових відключень застосовуватимуть й у інших регіонах України.

В Укренерго нагадують, що ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже застосовувати менші обсяги обмежень споживачів.

«Будь ласка, не вмикайте одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00», — закликали в «Укренерго».

Як повідомлялося, наступного тижня є імовірність, що відключень електроенергії може поменшати, якщо не буде нових ворожих ударів по інфраструктурі.

Фото: відкриті дж

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