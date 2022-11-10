Куп’янськ та Вовчанськ під постійними обстрілами: наслідки (ФОТО)

За процесуального керівництва Куп‘янської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Військові країни-агресора щоденно обстрілюють населені пункти Харківщини, що розташовані поблизу лінії кордону з РФ та від лінії зіткнення.

Так, 9 листопада російські військові завдали ракетний удар по центральній частині м. Куп‘янська. Внаслідок обстрілу відбулась пожежа магазину площею 500 кв. метрів. Охоронець отримав поранення.

Попередньо, ворог випустив по місту ракету типу С-300.

Крім того, 9 листопада окупанти обстріляли інфраструктурний об‘єкт у м. Вовчанськ.

Прокурори окружних прокуратур спільно зі слідчими поліції провели огляди місць події та вилучили докази збройної агресії РФ.

Агентство Телевидения Новости