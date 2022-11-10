У Харкові змінено рух трамваїв та автобуса, у передмісті – електричек

Укрзалізниця повідомила про зміну графіку руху в Куп’янській громаді Харківської області, а також про відновлення руху потягів за маршрутом Балаклія-Ізюм.

У зв’язку з проведенням відновлювально-ремонтних робіт залізничного полотна, було введено новий графік руху потягів з урахуванням побажань пасажирів.

Відтак, оновлений розклад приміських потягів для мешканців Куп’янського району виглядає наступним чином:

№6605 Харків – Осинове 06:15-10:23;№6606 Осинове – Занки 10:41-13:30;№6607 Занки – Осинове 13:55-16:33;№6608 Осинове – Харків 17:05-21:12.

Залізничники також відновили рух потягів під електротягою на дільниці Балаклія-Ізюм, а з 10 листопада почнуть курсувати приміські поїзди Харків-Ізюм.

У місті Харкова зміни графік автобус та три трамваї

Із четверга 10 листопада автобус №204е курсує за зміненим маршрутом. Про це повідомили у Харківській міській раді.

За даними департаменту інфраструктури, зміни вводять для впорядкування роботи міського наземного пасажирського транспорту на період воєнного стану.

Автобус №204е ходитиме за таким маршрутом:

вул. Наталії Ужвій (коло тролейбуса) — вул. Гвардійців-Широнінців — вул. Бучми — пр. Тракторобудівників — пр. Архітектора Альошина — пр. Олександрівський — пр. Індустріальний — пр. Героїв Харкова — автостанція “Індустріальна” (у зворотному напрямку: пр. Героїв Харкова — вул. Роганська — вул. Миру — вул. Дванадцятого Квітня — пр. Олександрівський — пр. Архітектора Альошина і далі за маршрутом).

Йдеться про трамваї із №3, №27 та №28.

Проїзд трамваїв буде заборонений по вулиці Москалівській (на ділянці від розворотного кола “Новожанове” до вулиці Миколи Бажана) з 09:00 до 16:00 у четвер 10 листопада. Це пов’язано з ремонтом трамвайної колії, повідомили у міському департаменті інфраструктури.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№3: розворотне коло “Новоселівка” — вул. Миколи Бажана — вул. Москалівська — вул. Гольдбергівська — пров. Рибасівський — вул. Греківська — вул. Університетська — пл. Павлівська — пл. Сергіївська — вул. Полтавський Шлях — вул. Євгена Котляра — розворотне коло “Південний вокзал”; №27: розворотне коло “Новоселівка” — вул. Миколи Бажана — вул. Москалівська — вул. Гольдбергівська — вул. Молочна — пл. Захисників України — пр. Героїв Харкова — вул. Академіка Павлова — вул. Героїв Праці — вул. Шевченка — розворотне коло “Журавлівський гідропарк” — вул. Мойсеївська — вул. Віринська — Семиградський в’їзд — вул. Академіка Павлова — пр. Героїв Харкова — пл. Захисників України — вул. Молочна — вул. Гольдбергівська — вул. Москалівська — вул. Миколи Бажана — розворотне коло “Новоселівка”;№28: розворотне коло “Новоселівка” — вул. Миколи Бажана — вул. Москалівська — вул. Гольдбергівська — вул. Молочна — пл. Захисників України — пр. Героїв Харкова — вул. Академіка Павлова — Семиградський в’їзд — вул. Віринська — вул. Мойсеївська — вул. Шевченка — вул. Героїв Праці — вул. Академіка Павлова — пр. Героїв Харкова — пл. Захисників України — вул. Молочна — вул. Гольдбергівська — вул. Москалівська — вул. Миколи Бажана — розворотне коло “Новоселівка”.

Приміський поїзд №6403 Харків-Пасажирський – Ізюм 07:00-10:54;№6426 Ізюм – Харків-Левада 11:10-15:29;№6404 Ізюм – Харків-Пасажирський 16:53-20:48;№6427 Харків-Левада – Ізюм 11:58-16:37.

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