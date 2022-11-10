Залужний та в ОП розсказали, чому та як відходить ворог з Херсону

За кожним так званим «жестом доброї волі» противника стоять колосальні зусилля наших військ. Так само, як ворог відходив з Києва та Харківщини, залишав острів Зміїний, ймовірний вихід із Херсону – це результат наших активних дій, написав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Безпосередньо на Херсонському напрямку Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення, порушили систему управління військами противника. Тим самим не залишили ворогу іншого виходу, ніж вдатися до втечі.

Наразі ми не можемо підтвердити або спростувати інформацію про так зване виведення російських окупаційних військ з Херсону. Ми продовжуємо ведення наступальної операції відповідно до свого плану.

Так, на Херсонському напрямку з 1 жовтня просування наших військ в глибину оборони противника складає до 36,5 км, загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом.

Тільки протягом минулої доби на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, повернули Україні до 107 кв км території. На напрямку Первомайське-Херсон ми просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, площа звільненої землі – 157 кв км.

Вірте у Збройні Сили України та нашу Перемогу!

Радник глави Офіса президента України Михайло Подоляк вважає, що Росія планує перетворити Херсон на руїни обстрілами із лівого берега.

“РФ хоче зробити Херсон “містом смерті”.

Російські військові мінують усе що можуть: квартири, каналізацію. Артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни. Такий вигляд має “русский мир”: прийшли, пограбували, відсвяткували, убили “свідків”, залишили руїни, пішли”.

Агентство Телевидения Новости