В Куп’янському районі ексгумували чотири трупи загиблих від ракетних ударів окупантів та вилучили уламки авіабомб

Куп’янський район щоденно потерпає від обстрілів російської армії та залишається поблизу лінії зіткнення.

Прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області здійснюють комплексну роботу у районі: проводять огляди місць обстрілів та збирають докази злочинів російських військових.

8 листопада у с. Петропавлівка правоохоронці виявили захоронення. Під час ексгумації в могилі знайдено трупи подружжя. Їх поховали сусіди. Чоловік та жінка загинули у власному будинку 21 вересня під час ракетного обстрілу окупантів.

9 листопада у смт Куп’янськ-Вузловий слідчо-прокурорська група на території одного з домоволодінь ексгумувала труп чоловіка, який загинув від обстрілу російської армії 25 вересня.

У с. Кучерівка на кладовищі виявлено труп місцевого мешканця без голови та з пошкодженнями кінцівок. Він загинув 31 жовтня від чергового обстрілу російських солдат.

На території району прокурори проводять огляди руйнувань, завданих обстрілами військових країни-агресора. Так, у с. Сенькове внаслідок авіаударів з боку ЗС РФ 9 листопада повністю зруйновано Будинок культури, пошкоджено господарські споруди, гаражі, житлові будинки та навчальний заклад. Правоохоронці вилучили уламки від авіабомб ФАБ-500.

Слідчі дії проводяться спільно зі співробітниками Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости