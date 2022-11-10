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У мешканця Чугуївського району вилучили протитанковий гранатомет

У мешканця Чугуївського району вилучили протитанковий гранатомет

Під час відпрацювання деокупованих територій поліцейські офіцери громади Чугуївського РУП виявили у 57-річного мешканця села Мосьпанове  протитанковий гранатомет. Чоловік розповів, що знайшов небезпечний «трофей» та приніс додому.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Чугуївського районного управління поліції та фахівців вибухотехнічної служби.

За висновками фахівців вибухотехнічної служби, гранатомет заряджений реактивними протитанковими снарядами. Зброю знешкодили шляхом контрольованого підриву у безпечному місці.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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