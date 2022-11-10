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Запасів цієї групи крові – нуль: харків’ян просять здати 4 негативну групу крові

Запасів цієї групи крові – нуль: харків’ян просять здати 4 негативну групу крові

В Харкові склався дефіцит четвертої групи крові з негативним резус-фактором, повідомляє Харківський обласний центр служби крові в Facebook.

«Просимо всіх терміново здати 4– групу крові. Запасів цієї групи – нуль!», йдеться в повідомленні.

Кров зараз потрібна:

– військовим ЗСУ;

– цивільним, що страждають від обстрілів;

– онкохворим, вагітним, людям після операцій, ДТП.

Харківський обласний центр служби крові працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00 та в суботу з 8:00 до 13:00. Тел. 095-570-47-66. Також донори можуть звернутися в пункти здачі крові в кількох лікарнях міста та області. Телефони для довідок – на фото нижче. 

Агентство Телевидения Новости

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