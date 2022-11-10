На вулицях Харкова вже з’явилися два 18-метрові чеські автобуси з семи

Два 18-метрові автобуси, які Харкову передали з Чехії, вийшли на маршрут №263, який зв’язує вул. Клочківську та 602-й мікрорайон.

Цей маршрут дуже популярний серед харків’ян, оскільки з’єднує фактично всі частини міста. Вивчивши пасажиропотік, на нього пустили 18-метрові автобуси, повідомляє міськрада.

«Ми отримали від наших міст-партнерів два великі автобуси фірми «SOLARIS». Вони дуже зручні, комфортні, з м’якою ходою та місткістю 150 осіб, що дозволяє пустити їх на великі магістральні маршрути. Крім того, у нас є ще менші автобуси. Ми сертифікували ці автобуси, бо таких в Україні ніколи не було, і тепер вони виходять на маршрути», – повідомив Ігор Терехов.

Нагадаємо, всього Чехія передала Харкову сім автобусів.

Агентство Телевидения Новости